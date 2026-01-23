Inicia semestre 2026 en Ciencias Exactas con oferta educativa en expansión

La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango inició el semestre 2026 con una agenda académica sólida, una oferta educativa en crecimiento y diversos proyectos orientados al fortalecimiento académico y la vinculación, informó su director, Enrique Vargas Betancourt.

Actualmente continúan abiertos los procesos de aceptación para las licenciaturas en Ciencias de la Computación y en Matemáticas, ambas con disponibilidad de cupo. Destaca el crecimiento sostenido de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, el cual se ve respaldado por la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano con que cuenta la facultad.

En el ámbito académico, se subrayó la participación temprana de estudiantes de Ciencias de la Computación en proyectos de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, así como la destacada presencia de alumnos de la Licenciatura en Matemáticas en eventos nacionales e internacionales, lo que refleja la calidad y el nivel de formación de ambos programas educativos.

Durante este semestre se dará continuidad a diversas actividades de divulgación científica, entre ellas las visitas a la Sala Interactiva Silvia Neymet, las ferias de matemáticas y ciencias, la apertura del Club de Matemáticas para Niñas y Jóvenes y la conformación del Escuadrón Matemático. Asimismo, por primera vez se llevará a cabo un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La agenda académica incluye también la realización de la tradicional Carrera de Pi, un Encuentro Regional de Filósofos, cursos de programación en Python dirigidos a docentes, así como capacitaciones especializadas para estudiantes, reafirmando el compromiso de la Facultad de Ciencias Exactas con la excelencia académica, la innovación y la formación integral.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la preparación profesional de los jóvenes universitarios, además de impulsar la identidad universitaria y la proyección académica de la Universidad Juárez del Estado de Durango tanto a nivel local como regional.

Si quieres, también puedo dejarlo todavía más “neutro”, eliminando también “Universidad Juárez del Estado de Durango” para que quede 100% institucional sin nombre.