Le dieron ocho años de cárcel al chavo que asesinó a su papa

Durango, Dgo.

Mediante un procedimiento abreviado, fue sentenciado ya el jovencito que, el pasado lunes 19 de enero, asesinó a su padre en un domicilio del fraccionamiento Atenas: pasará poco más de 8 años de prisión.

El sentenciado es Diego Alvarado Morán, de 18 años de edad, quien recibió una sentencia condenatoria de 8 años y 4 meses de cárcel, al clasificarse el hecho como un “homicidio en riña”.

Su víctima fue su padre, el señor Luis Manuel Alvarado Lemus de 43 años de edad, quien laboraba como director de una escuela secundaria rural.

Tal y como Contacto Hoy le informó, los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes en un domicilio de la calle Ena, en el fraccionamiento Atenas, no muy lejos del Hospital de Salud Mental.

Ahí, una discusión relacionada con el rendimiento escolar del muchacho se convirtió en una pelea que llegó a los golpes y, en medio de estos, el joven le quitó a su padre una navaja, con la que lo hirió en varias ocasiones.

El mismo muchacho, tras la agresión, solicitó la presencia de las autoridades y se entregó a estas en la escena.

El jueves, mediante un procedimiento abreviado, el juez validó la figura de homicidio en riña en calidad de parentesco y otorgó los beneficios de reducción de sentencia al aceptar su responsabilidad plenamente, lo que permitió la pena de 8 años y 4 meses de cárcel, que está rango más bajo para los casos de homicidio doloso.