Lo atropellaron y murió semanas después en el Hospital 450

Durango, Dgo.

Un hombre identificado como José Silverio Castrejón Hernández, de 40 años de edad, falleció la noche de ayer en el Hospital General 450, luego de permanecer bajo atención médica debido a complicaciones derivadas de un accidente vial tipo atropellamiento.

De acuerdo con el reporte, fue alrededor de las 19:50 horas cuando se tomó conocimiento del deceso del paciente, quien había ingresado al nosocomio tras presentar un deterioro en su estado de salud relacionado con el accidente ocurrido el pasado 10 de diciembre.

Según la información disponible, se desconoce la forma exacta en la que ocurrió el atropellamiento; sin embargo, se detalló que aproximadamente 30 días después del hecho el afectado comenzó a presentar malestares, razón por la cual fue trasladado al Hospital 450 para recibir atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre perdió la vida, quedando la causa de muerte pendiente de determinar hasta la emisión del dictamen correspondiente.

Tras confirmarse el fallecimiento, tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía, para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa oficial del deceso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atropellamiento.