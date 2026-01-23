Olvidó el freno de mano y chocó contra un poste

Durango, Dgo.

Una camioneta con daños de consideración y un apagón en un amplio segmento de la colonia Héctor Mayagoitia fue el resultado de un accidente ocurrido la noche del jueves, en el que una unidad motriz se impactó contra un poste de concreto.

El incidente ocurrió poco después de las 22:00 horas en la calle González de la Vega, lugar en el que una camioneta Dodge RAM de modelo reciente fue estacionada afuera de un domicilio particular.

Todo indica que su conductor no le puso el freno de mano y, al encontrarse en pendiente, comenzó a moverse sin control y, tras avanzar algunos metros, se detuvo al impactar un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

Eso provocó un apagón en el que varias cuadras a la redonda se quedaron sin energía eléctrica, pero afortunadamente no hubo daños materiales.

La camioneta resultó con daños significativos y personal de la Policía Vial inició procedimientos administrativos en los que se involucró, también, la empresa paraestatal, dado que su infraestructura fue dañada.