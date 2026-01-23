Propone diputado deducción de colegiaturas

Desde el nivel básico hasta el posgrado

Con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias, el diputado Alejandro Mojica Narváez propuso reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para permitir la deducción al 100 por ciento de los gastos destinados al pago de inscripciones y colegiaturas desde el nivel básico hasta posgrado.

“Esta iniciativa responde a una realidad que enfrentan miles de familias en Durango y en todo el país, que realizan un esfuerzo extraordinario para garantizar educación de calidad a sus hijas e hijos”, resaltó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

En este sentido, precisó que la iniciativa plantea que los gastos puedan ser deducibles cuando sean efectuados por el contribuyente para sí, su cónyuge o concubina(o), así como para sus descendientes en línea recta, siempre que los pagos se realicen a instituciones educativas particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial conforme a la Ley General de Educación. Además, se busca eliminar el tope máximo de deducción, que actualmente es cercano a los veinte mil pesos anuales.

“Estas familias ya cumplen con sus obligaciones fiscales y, además, invierten recursos propios en la formación del capital humano que México necesita. No se trata de un privilegio, se trata de justicia fiscal”, subrayó Mojica Narváez, al destacar que la deducción actual es limitada, parcial y no reconoce el costo real de la educación ni la importancia del transporte escolar, además de excluir niveles estratégicos como el superior y el posgrado.

Durante la sesión de la Comisión Permanente explicó que la iniciativa se sustenta en la libertad de elección educativa, para que las familias puedan elegir sin penalización fiscal; equidad tributaria, al reconocer el esfuerzo de quienes invierten en educación; y visión de largo plazo, al impulsar la especialización y la formación avanzada como motores de innovación y competitividad.

“La educación no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer una familia y un país. El Estado debe acompañar e incentivar, no castigar”, finalizó el representante popular.