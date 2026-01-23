Se cayó en su casa y se golpeó fuertemente en la cabeza

Durango, Dgo.

Un hombre de 72 años de edad permanece intubado y en estado grave en la Clínica No. 1 del IMSS, luego de sufrir una fuerte caída en su domicilio y golpearse en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.

El incidente fue reportado, luego de que personal del IMSS, notificara el ingreso del paciente, quien fue identificado como Francisco Javier Gámez Venegas, informando que se encontraba delicado, con pronostico reservado.

En el lugar, se entrevistaron con Martha, quien se identificó como esposa del paciente y proporcionó detalles sobre lo ocurrido.

La mujer explicó que el día jueves 22 de enero, al encontrarse su esposo en el domicilio ubicado en calle Pereyra, Zona Centro, alrededor de las 17:30 horas, el adulto mayor perdió el equilibrio y cayó al piso, golpeándose de manera severa en la cabeza.

Ante la situación, la esposa solicitó apoyo inmediato llamando al 911, por lo que minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes valoraron al paciente y determinaron su traslado urgente a la Clínica No. 1 del IMSS, a donde ingresó aproximadamente a las 18:00 horas.

Ya en el hospital, el adulto mayor fue atendido por el personal médico, quien lo diagnosticó con traumatismo craneoencefálico y lo reportó con un estado de salud grave, por lo que fue necesario intubarlo.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes para los trámites y seguimiento, mientras familiares permanecen a la espera del parte médico oficial sobre la evolución del paciente.