Abusó de una niña de 8 años que salía de la escuela

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un sujeto de 40 años de edad fue detenido luego de abusar de una niña de 8 años de edad en el momento en el que la infante salía de la escuela; su madre, que se había retrasado un poco al recogerla, se dio cuenta de lo que ocurría y eso permitió la detención del agresor.

El detenido es Tomás “N”, quien tiene 40 años de edad y vive en la colonia Altamira del municipio de Santiago Papasquiaro, cerca de donde ocurrió el ilícito.

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando al momento de abrirse las puertas la escuela, la niña decidió encaminarse a su domicilio al ver que no llegaban por ella; apenas había avanzado unos metros cuando el tipo la hizo acompañarlo un lote baldío.

Habían pasado un par de minutos cuando la mamá de la pequeña, que estaba por recogerla de la institución educativa, escuchó gritos y de inmediato los identificó, por lo que se acercó a los matorrales de los que provenían.

Para ese momento, el tipo ya se había desprendido de su pantalón y estaba realizando tocamientos a la niña; el tipo se echó a correr, pero un operativo de la Policía Municipal permitió ubicarlo minutos después y procedieron a su arresto.

El sujeto fue entregado a la Fiscalía General del Estado, mientras que la niña y su madre reciben apoyo especializado ante lo sucedido.