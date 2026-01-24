Cuatro casas de madera, destruidas en fuerte incendio

Durango, Dgo.

Un fuerte incendio ocasionado por una fogata que fue descuidada por quienes la iniciaron, derivó en la destrucción total de cuatro viviendas construidas mayormente con madera.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado en el fraccionamiento San José III y no se reportaron personas lesionadas.

Fue personal del Cuerpo de Bomberos el que se movilizó al asentamiento ubicado a un costado del bulevar José María Patoni ante el reporte de un incendio fuera de control.

Los elementos llegaron en cuestión de minutos, pero dado el tipo de material con el que fueron construidas las casas, las llamas se extendieron a gran velocidad.

El combate al fuego inició de inmediato y se controló rápidamente, pero no fue posible evitar los daños severos en cuatro edificaciones frágiles.

Afortunadamente, todos los ocupantes de estas salieron a tiempo y nadie resultó lesionado ni intoxicado. Las evidencias confirmaron que el fuego llegó a las casas desde una fogata que no fue apagada por quienes la iniciaron.