El ‘Sonrics’ le robó dos gatos hidráulicos a su vecino

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a un joven lavacarros en la colonia La Virgen luego de robarle a uno de sus vecinos, quien le había solicitado limpiar un terreno que usa como estacionamiento.

El asegurado es Nelson D., de 24 años de edad, alias ‘El Sonrics’, quien vive a un par de cuadras de distancia de donde se realizó su arresto.

Fue el viernes por la tarde cuando el individuo llegó a una frutería que es propiedad de uno de sus vecinos y se ofreció a realizarle algún trabajo, algo que solía darse con regularidad.

El afectado, César de 48 años, le pidió que limpiará el terreno donde tiene estacionados camiones de turismo que son de su propiedad, y ahí lo dejó sin supervisión.

Unos minutos después volvió y vio cómo el Sonrics se iba del lugar llevado consigo un par de gatos hidráulicos, por lo que de inmediato fue tras de él.

Justo en ese momento pasaron por la zona policías municipales y el afectado les hizo señas, con el fin de pedir su ayuda; estos se acercaron y, ante la petición y señalamiento directo, detuvieron a Nelson, que fue entregado en la Fiscalía General del Estado para su procesamiento.