Empleada de un banco está grave tras ser embestida en su moto

Poanas, Dgo.

Una trabajadora de un banco se encuentra hospitalizada, muy grave, luego se ser embestida a bordo de su motocicleta cuando estaba en camino a su trabajo; el presunto responsable escapó.

La joven lesionada es Luz Elena Briones Castillo, de 27 años de edad y domicilio en la localidad de La Joya, en el municipio de Poanas.

Los hechos ocurrieron cuando la trabajadora estaba en camino a su centro laboral, en la sucursal de Compartamos Banco de dicha demarcación.

Cuando iba por la carretera a Vicente Guerrero, cerca del poblado Amado Nervo, una camioneta la impactó de lleno, dejándola malherida. Luego el conductor se fue a bordo de la misma.

Otras personas se dieron cuenta del siniestro y pidieron ayuda para Luz Elena, quien fue llevada de urgencia en ambulancia al Hospital Integral de Villa Unión.

Ahí notaron que había sufrido traumatismo craneoencefálico severo y daños en la clavícula, por la que la derivaron de inmediato al Hospital No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde su pronóstico es reservado.

Al tiempo que se le atiende, personal de la Fiscalía General del Estado trabaja para dar con el presunto responsable del siniestro.