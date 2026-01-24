Está muy grave tras caer de un andamio en las instalaciones del PRI

Durango, Dgo.

Un sexagenario se encuentra hospitalizado, muy grave, luego de ser víctima de una caída de varios metros de altura cuando se encontraba realizando trabajos de pintura en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional.

La víctima es Juan Martín Pérez Hernández, quien tiene 63 años de edad y vive en el fraccionamiento Villas del Pedregal.

Fue este viernes cuando el trabajador se encontraba sobre una escalera que montaron encima de un andamio al realizar trabajos de pintura en el organismo político.

Sin embargo, su colocación resultó inestable y el varón cayó junto con esta, lo que le provocó lesiones de consideración tanto en la región craneal como torácica.

De inmediato fue trasladado al Hospital General 450, donde lo diagnosticaron con traumatismo craneoencefálico y trauma cerrado de tórax, además de un escalpe en el cuero cabelludo.

Su condición fue marcada como grave y su pronóstico es reservado, por lo que se le asignó un grupo de especialistas que buscan salvar su vida.