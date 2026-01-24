Metió a su casa a una niña de 12 años

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un sujeto de 43 años de edad fue detenido por la policía luego de violentar sexualmente a una niña de 12 años, a la que metió con engaños a su casa; la infante gritó hasta recibió ayuda.

El tipo es Francisco “N”, de 43 años de edad, quien fue detenido en el poblado La Lagunita del municipio de Santiago Papasquiaro por el delito de violación.

Según la información disponible, el presunto agresor es vecino de su víctima y, el viernes, la convenció de ingresar a su domicilio.

Una vez dentro, comenzó a ejecutar actos de naturaleza sexual, por lo que la niña comenzó a gritar hasta que vecinos y la propia madre de la niña escucharon y la ayudaron.

Entre varias personas retuvieron a Francisco, que fue entregado a la Policía Municipal, que llegó poco después a la escena y procedió al aseguramiento. El tipo fue entregado al agente del Ministerio Público por el grave delito.