Pronostican nevadas de hasta medio metro en la zona serrana

DURANGO, DGO.
El estado de Durango se encuentra bajo aviso de emergencia ante la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada. Se prevé que este sistema genere condiciones climáticas extremas este sábado, con nevadas calificadas como “extraordinarias” en las regiones altas, así como ráfagas de viento y lluvias intensas que afectarán a toda la geografía estatal, incluida la ciudad capital.
Un fenómeno atípico y peligroso
Víctor Hugo Randeles, jefe del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua Durango, advirtió que este sistema invernal se manifestará con una fuerza poco común. A diferencia de otros eventos estacionales, la magnitud de la acumulación de nieve y la velocidad de los vientos representan un riesgo significativo para la infraestructura y la seguridad de la población.
El experto señaló tres ejes principales de afectación:
-
Nevadas extraordinarias: Concentradas en el macizo continental.
-
Lluvias intensas: Precipitaciones pluviales en valles y llanos.
-
Vientos de consideración: Rachas fuertes que podrían derribar objetos o cableado.
Municipios en la línea de impacto
El pronóstico detalla que la zona norte y las quebradas serán las más castigadas por el descenso térmico y la humedad. En los municipios de Guanaceví, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro, se estiman acumulaciones de nieve de 50 centímetros o superiores, una cifra que rebasa los promedios históricos para un solo evento. Asimismo, el municipio de Otáez se encuentra bajo vigilancia ante la alta probabilidad de presentar este fenómeno blanco.
“Aunque las nevadas son habituales en nuestra sierra, los volúmenes previstos para esta tormenta no son comunes. Esto eleva drásticamente el peligro de aislamiento en comunidades rurales y el colapso de servicios básicos”, explicó Randeles.
Riesgos carreteros y servicios públicos
Las autoridades han puesto especial énfasis en el peligro que representa este clima para la conectividad del estado. Se prevé lo siguiente:
-
Cierres de rutas: Posible interrupción del tráfico en carreteras que conectan con la sierra y el norte del estado debido al congelamiento de la cinta asfáltica.
-
Daños a la red eléctrica: La combinación de nieve pesada y viento fuerte suele provocar la caída de ramas, árboles y líneas de alta tensión.
-
Aislamiento: Comunidades alejadas en las partes más altas de la zona serrana podrían quedar incomunicadas de manera temporal.
Exhorto a la población
La Coordinación Estatal de Protección Civil y la Conagua han emitido un llamado urgente a los ciudadanos para:
-
Evitar traslados innecesarios por carretera hacia las zonas de riesgo.
-
Mantenerse informados mediante los boletines oficiales en tiempo real.
-
Asegurar techumbres ligeras y extremar cuidados con el uso de calefactores en el hogar.
Se espera que en las próximas horas se emitan avisos preventivos adicionales conforme el núcleo de la tormenta avance sobre el territorio duranguense.