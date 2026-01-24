Trailero se volcó en la curva del Mirador

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un tractocamión cargado con carnes frías resultó con daños de consideración en una volcadura ocurrida este sábado por la mañana en territorio de Santiago Papasquiaro, sobre la carretera Francisco Zarco.

Personal del cuerpo de Bomberos atendió al conductor, aunque no se dieron detalles de su condición médica, ni de su identidad.

El percance ocurrió en el kilómetro 107 la mencionada vía de comunicación, en una curva que aparentemente fue tomada con velocidad excesiva.

Eso hizo que el chofer perdiera por completo el control de la unidad de carga, que acabó volcada hacia su costado derecho.

Otros automovilistas que se fueron cuenta el percance pidieron apoyo de las autoridades y al sitio arribaron los bomberos, que liberaron al conductor y prestaron auxilio vial.

Se prevé que la zona quede con limitaciones a la circulación durante varias horas, dado que serán necesarios trabajos para cambiar la mercancía de unidad motriz.