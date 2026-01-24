Un muerto y dos lesionados graves en choque frontal

Rodeo, Dgo.

Un accidente carretero ocurrido al amanecer de este sábado en el municipio de Rodeo, dejó como consecuencia una persona muerta y dos más con lesiones de consideración; el hecho involucró a un tractocamión y una camioneta particular.

La persona fallecida es el copiloto de una Ford F-150 de color negro, quien no está identificado, pero se informó que iba como acompañante de Froylán Delgado Arrieta, de edad no precisada, y domicilio en la colonia Nicolás Fernández, en el municipio de Allende, Chihuahua.

El otro involucrado es José Manuel González Gamboa, quien conducía un Freightliner modelo 2015 de razón social GGG; también está hospitalizado.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 162 de la carretera Durango – Parral, en territorio del municipio de Rodeo, cuando, según dijo el trailero, viajaba en dirección al estado de Chihuahua procedente de Culiacán con un cargamento de químicos.

En el lugar citado, justo en una curva cerrada, se dio lo que él describió como una invasión de carril por parte de la camioneta, lo que derivó en el impacto frontal.

Dada la gravedad del accidente, testigos llamaron al número de emergencias y al sitio acudió personal de Protección Civil de Rodeo, que ya no encontró signos vitales en un varón que vestían pants de color azul y sudadera negra.

Mientras que los otros dos varones fueron llevados de inmediato al Hospital de Rodeo; el chofer del tráiler fue reportado estable, mientras que el conductor de la Lobo se encuentra grave.