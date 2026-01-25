Alex Honnold hace historia al escalar sin cuerdas el rascacielos Taipei 101

Taipéi, Taiwán.— El escalador estadounidense Alex Honnold protagonizó una hazaña sin precedentes al alcanzar la cima del rascacielos Taipei 101, considerado uno de los edificios más altos y emblemáticos del mundo, mediante una escalada free solo, es decir, sin cuerdas ni equipo de seguridad.

La ascensión, que se desarrolló ante la mirada de miles de personas y una audiencia internacional, tomó aproximadamente una hora y media, tiempo en el que Honnold enfrentó una estructura de 508 metros de altura, compuesta principalmente por acero y cristal, además de condiciones de viento y una exigencia física extrema.

El reto fue realizado bajo una planeación especial y con autorización previa, convirtiéndose en la escalada urbana más arriesgada y mediática registrada hasta ahora. A lo largo del recorrido, el atleta avanzó con movimientos precisos y calculados, manteniendo un ritmo constante hasta alcanzar la cúspide del edificio.

Honnold, mundialmente reconocido por su histórica escalada sin protección en El Capitan, en Yosemite, volvió a demostrar por qué es considerado uno de los máximos exponentes de la escalada extrema. Especialistas coinciden en que esta proeza redefine los límites del deporte y marca un antes y un después en los desafíos realizados en entornos urbanos.

El momento en que el escalador llegó a la cima fue recibido con aplausos y asombro, consolidando el evento como un hecho histórico en el deporte extremo contemporáneo y colocando nuevamente el nombre de Alex Honnold en el centro de la conversación mundial.