Bebé es reanimada entre su abuelito y policías tras sufrir asfixia accidental

Durango, Dgo.

Una menor de apenas un año y ocho meses fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil luego de sufrir un episodio de asfixia accidental dentro de su domicilio, donde quedó inconsciente tras quedar atrapada debajo de una colchoneta mientras jugaba.

El incidente se registró la tarde del sábado 24 de enero, alrededor de las 15:30 horas, en un domicilio ubicado en la calle 12 de Octubre número, entre Misael Núñez Acosta e Inti Peredo, de esta ciudad.

De acuerdo con el reporte emitido al número de emergencias 911, familiares solicitaron auxilio al percatarse de que la menor, identificada como Emily, no respondía. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Preventiva y personal médico del Estado encontraron a la niña inconsciente, por lo que de inmediato comenzaron con maniobras de primeros auxilios.

La abuela de la menor, la señora Mayela, de 55 años de edad, explicó a las autoridades que la pequeña se encontraba jugando con su hermanito cuando, accidentalmente, quedó debajo de una colchoneta azul marino, lo que le provocó falta de oxígeno. Al no escucharla, los abuelos revisaron y se dieron cuenta de que se encontraba inconsciente, por lo que pidieron ayuda de inmediato.

Gracias a la rápida intervención de los oficiales y de los familiares, la menor logró reaccionar y recuperar la conciencia antes del arribo de la Unidad de Servicios Médicos del Estado número 07, cuyos paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron al Hospital Materno Infantil para su valoración médica.

Hasta el momento, la menor permanece bajo observación médica, y su estado de salud fue reportado como estable. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones con menores de edad dentro del hogar para evitar este tipo de accidentes.