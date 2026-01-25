Cholos los encañonan con navaja y les quitan todas su cosas

Durango, Dgo.

La madrugada de este domingo se registró un robo a transeúnte con violencia en la ciudad de Durango, donde dos jóvenes fueron despojados de dinero en efectivo y pertenencias personales tras ser amenazados con un arma blanca por un grupo de sujetos.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas del domingo 25 de enero de 2026, sobre el bulevar José María Patoni, antes del libramiento San Ignacio, a la altura de la colonia Juan Escutia, cerca de una gasolinera y en la esquina con la avenida de las Rosas.

El reportante fue Salvador, de 27 años de edad, con domicilio en la colonia José Ángel Leal, quien caminaba en compañía de Pablo Rosendo, de 18 años, cuando fueron interceptados por cuatro sujetos, descritos como masculinos tipo cholos.

Según la versión de las víctimas, los agresores los amenazaron con una navaja, obligándolos a entregar sus pertenencias. A Salvador Reyes le arrebataron sus tenis y una gorra, mientras que a su acompañante le despojaron de una bocina portátil y una cartera que contenía 3 mil 300 pesos en efectivo.

Tras el llamado de auxilio al número de emergencias 911, al lugar acudió la unidad de la Policía Preventiva, cuyos elementos se entrevistaron con los afectados y recabaron la información correspondiente. Pese al operativo de búsqueda en la zona, no se reportaron personas detenidas.

Los oficiales orientaron a las víctimas para que acudieran a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia formal, con el fin de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se revisen cámaras de videovigilancia cercanas que permitan identificar a los responsables de este violento atraco.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier hecho delictivo y extremar precauciones durante la madrugada.