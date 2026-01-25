Durango registra fuertes vientos y fallas de energía eléctrica este domingo

Durango, Dgo.

Las condiciones meteorológicas adversas continúan este domingo en la capital duranguense, donde se registran fuertes ráfagas de viento que alcanzan hasta los 65 kilómetros por hora, generando afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes ciudadanos, en varios fraccionamientos se han presentado fallas en el suministro de energía eléctrica, tanto en el alumbrado público como al interior de viviendas particulares, situación que se atribuye a la intensidad del viento que prevalece desde las últimas horas.

El ambiente se mantiene frío y ventoso, con cielo mayormente nublado y sensación térmica más baja debido a las rachas constantes, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar zonas arboladas y manejar con cuidado, especialmente en vialidades abiertas.

Autoridades han exhortado a la ciudadanía a reportar cualquier incidente relacionado con postes, cableado o fallas eléctricas, mientras se mantiene vigilancia ante la evolución de las condiciones climáticas a lo largo del día.

Se espera que el viento continúe con intensidad variable durante este domingo, por lo que no se descartan nuevas afectaciones en distintos sectores de la ciudad.