“El Rojo” navajea a un joven y se da a la fuga

Durango, Dgo

Un joven de 26 años resultó lesionado por arma blanca la noche del sábado en el fraccionamiento Barcelona, luego de ser agredido presuntamente por un sujeto conocido como “El Rojo”, quien huyó tras el ataque.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas del 24 de enero de 2026, en un domicilio ubicado sobre la calle Madrid número, entre avenida Libertad y Reforma. A través de una llamada al 911, se reportó a una persona herida, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con Cecilia, quien señaló que momentos antes había llegado un masculino identificado como Brian, apodado “El Rojo”, quien vestía una chamarra tipo cazadora de color camuflaje. De acuerdo con la versión recabada, el agresor sostuvo una discusión al estar molestando a un familiar; al intervenir Julio Iván, el señalado se tornó violento y sacó un cuchillo con el que lo lesionó en la pierna izquierda, a la altura de la cadera, provocándole una herida profunda.

Tras la agresión, el presunto responsable escapó con rumbo desconocido. Minutos después arribó la unidad 141 de la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al lesionado a una clínica del IMSS para su valoración médica.

La persona lesionada fue identificada como Julio Iván, de 26 años, empleado de una empresa local, con domicilio en el mismo fraccionamiento. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas detenidas, y las autoridades exhortaron a los familiares a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación y la localización del agresor.