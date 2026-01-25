Intentó llevarse dos lipstick sin pagar de Soriana centro

Una mujer fue asegurada por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalada por el presunto robo de dos labiales en una tienda de autoservicio ubicada en la zona Centro de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas, cuando personal de vigilancia de una sucursal de Soriana Centro, situada sobre la avenida 20 de Noviembre, solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 tras detectar una conducta irregular al interior del establecimiento.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el vigilante del lugar, identificado como Román, de 40 años de edad, quien informó que una mujer había sido sorprendida ocultando dos labiales entre sus pertenencias sin realizar el pago correspondiente en el área de cajas.

Ante el señalamiento, los agentes procedieron a la detención administrativa de quien se identificó como Karen Roxana, de 34 años de edad, empleada y vecina del fraccionamiento Río Dorado. De acuerdo con el reporte, no se logró un acuerdo para la reposición del producto, valuado en aproximadamente 500 pesos, ya que la mujer se negó a cubrir el importe.

Por lo anterior, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley, mientras que el personal de la tienda quedó enterado de los procedimientos a seguir.