Logran poner a salvo a niño de seis años en medio de una crisis

La oportuna intervención de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública permitió salvaguardar la integridad de un niño de seis años, luego de que se activara una alerta por una posible conducta de autolesión en el fraccionamiento Río Dorado.

Los hechos se registraron la tarde de ayer, alrededor de las 14:00 horas, cuando a través del número de emergencias 911 se reportó una situación de riesgo en un departamento ubicado sobre el circuito Paseo de los Ríos, en el edificio I.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la madre del menor, una mujer de 29 años de edad, quien informó que su hijo padece hiperactividad y que en ocasiones anteriores había manifestado comentarios relacionados con hacerse daño. En esta ocasión, explicó, el niño se encerró en su habitación, lo que generó preocupación y motivó la solicitud de auxilio.

Ante la situación, los elementos policiacos actuaron conforme a los protocolos, logrando que el menor saliera de la habitación y quedara bajo resguardo, mientras se canalizaba el caso a instancias especializadas de atención psicológica, incluida la línea AMA y el grupo Esmeralda, para su valoración y seguimiento.

El niño quedó en observación y bajo atención profesional, a fin de descartar cualquier riesgo y brindar el acompañamiento necesario tanto al menor como a su familia. Las autoridades destacaron la importancia de atender de manera inmediata este tipo de reportes y reiteraron el llamado a solicitar ayuda profesional ante cualquier señal de alerta.