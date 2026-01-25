Noche de fiesta acaba a tiros: balean a joven de 19 y mujer de 25 años

Durango, Dgo.

Una riña ocurrida en los primeros minutos de este domingo en un salón de fiestas de la zona oriente de la ciudad, dejó como consecuencia dos personas con heridas de bala, un hombre y una mujer que están hospitalizadas.

Los lesionados son Esmeralda Aguilar Caldera, de 25 años de edad, y Mauricio Aguilar Cumplido, de 19, quienes son originarios del municipio de Mezquital y tienen una estancia temporal en la ciudad de Durango.

De los presuntos agresores no existen datos, pues lograron darse a la fuga tras el tiroteo ocurrido dentro del Salón Tropical, ubicado en la colonia Ampliación Las Rosas.

Los hechos ocurrieron prácticamente a la medianoche y fue en medio de una riña en la que participaron varias personas, que algunas de ellas sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar.

Una vez que se detuvo la reyerta, los presentes alcanzaron a notar la huida de cuatro personas, mientras que en medio del salón quedaron dos heridos, por lo que se solicitó asistencia médica.

A Esmeralda le observaron una lesión en la región pélvica, mientras que Mauricio tenía hasta cuatro heridas en los glúteos, por lo que ambos fueron internados en el Hospital General 450.

Al tiempo que reciben atención médica, la Fiscalía General del Estado investiga para dar con los presuntos agresores.