Su “amigo” le roba el celular y se da a la fuga

Durango, Dgo

La noche de ayer se reportó el robo de un teléfono celular en el fraccionamiento Francisco I. Madero, luego de que un hombre denunciara que una persona conocida se apoderó del dispositivo y huyó del lugar.

De acuerdo con el reporte se recibió alrededor de las 20:00 horas a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Preventiva hasta un domicilio ubicado sobre la calle Encino, entre Raúl Madero y Encino.

En el sitio, los oficiales se entrevistaron con el reportante, Fermín Eduardo, de 40 años de edad, de ocupación enfermero, quien manifestó que un masculino identificado como Ignacio P. tomó sin autorización un teléfono celular marca LG, color negro, y al pedirle que se lo devolviera, éste salió corriendo del domicilio con rumbo desconocido.

Tras recabar la información, los agentes orientaron al afectado para que acudiera a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia formal correspondiente y se inicie la carpeta de investigación.