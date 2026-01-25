Vecino lo encuentra sin vida en la colonia Valle del Guadiana

Durango, Dgo.

Un hombre de aproximadamente 80 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este sábado al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle del Guadiana, luego de que un vecino solicitara auxilio al no haber tenido noticias de él durante varios días.

El hallazgo se registró alrededor de las 15:00 horas en una vivienda situada sobre la calle Cornelio Reyna, casi esquina con Teresa de Calcuta, en una casa de color blanco. De acuerdo con el reporte al número de emergencias 911, un vecino acudió al domicilio y encontró al adulto mayor inconsciente en el suelo, por lo que pidió apoyo de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja. Minutos después arribó la unidad 06, cuyos socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que llevaba al menos un par de horas sin vida.

Trascendió que el ahora occiso vivía solo y mantenía poco contacto con los vecinos, quienes no pudieron proporcionar su nombre a las autoridades. La zona quedó resguardada en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo para determinar las causas del fallecimiento.