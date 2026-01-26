+ Remedio a nuestras pobrezas está cerca, en USA

+ ¿Y los negocios limoneros apá? ¿Se mantienen?

+ Gandallas los que nos tienen fregados

“Si un político te promete acabar con la pobreza, se refiere a la suya…”

Anónimo

El alcalde ahora está obligado a reposicionarse ante los duranguenses si es que en realidad pretende lo que sí pretende, porque a los ojos de medio mundo, si no es que el mundo entero, sigue durmiendo con el enemigo al lado y no se ha enterado o no quiere enterarse de la camita que le están tendiendo…..BILLETES.- Sobre la gira de Esteban a Europa, me disculpa pero no va por ahí. El billete grande está en los Estados Unidos. Hay muchas más opciones para crecer en la Unión Americana. No era España la solución a nuestras carencias, pero la visa le impidió pisar suelo gringo mientras no aclare su situación…..SILENCIO.- Se dijo desde los últimos días de diciembre que Betzabé Martínez rápido entró en negocios con el señor de las limonadas. Que le dio varios contratos millonarios sobre lo que nuestras instancias fiscalizadoras ni se han enterado, o por lo menos no han abierto la boca para aceptar o desnegar. Las concesiones a la alcaldesa, obviamente son las mismas que de manera repetitiva hizo Lety Herrera, quien también dejó el cargo repleto de ese tipo de negocios, pero las diez o quince oficinas que vigilan que los dineros se gasten de manera escrupulosa para lo que fueron autorizados, ni en sueños. Oséase, “jale limpio” el de Lety, sabedora de que su sucesora ni por descuido volteará a ver las ingaderas que hizo, pues ese fue uno de los compromisos de campaña precisamente para tener acceso a los dineros sucios. Y lo más lamentable, que de eso se enteraron de inmediato en Morena, pero ya no pudo hacer nada para impedirlo, aunque fortaleció la idea de que los líderes morenistas de Durango, al igual que sus candidatos, son más “estebanistas” que el popio Esteban, por lo que no pocos han insistido ante las instancias nacionales para que se limpie la parcela local antes del siguiente proceso electoral, porque sobra decir que la 4T también duerme con el enemigo a un lado…..SORPRESA.- Y qué andaba haciendo en Palacio Nacional la semana pasada, ya les he dicho que me gusta mucho salir del rancho para ver otras caras, otras mentalidades, y comparar nuestras penurias con lo que se vive en otros estados, y mire que me llevé la gran sorpresa. Se creía que era imposible entrar al caserón ese de la Ciudad de México, que pocos son los mortales que han tenido oportunidad de recorrer el hermoso edificio sede del gobierno federal. Anduve por todo el inmueble, incluyendo el despacho de la presidenta Claudia Sheinbaum, por los patios de Tesorería y por los distintos jardines de la parte oeste de Palacio. Intenté entrar a la “Mañanera” pero no alcancé espacio, quedé enlistado para luego entrevistar a la jefa de la nación. Aquello de los gatos del jardín Emperatriz, que según la historia fue el primer jardín botánico de la Nueva España, donde habitan, según la leyenda, decenas de felinos desde mucho antes de la Colonia. No creímos en principio que realmente hubiese esos cuadrúpedos en el edificio más importante de México, nos dimos a la tarea de buscarlos y sí, pudimos ver unos cinco animalitos, como lo transmitimos en vivo desde ese mítico punto de la República Mexicana. Repito, sobre lo que no faltaron datos en los comentarios, de que esos gatos son tratados con toda la mano, que tienen su propio veterinario que los cuida como a la niña de sus ojos. Me gusta salir de Durango porque en cualquier otra parte, casi aquí en Sombrerete, parte del vecino estado de Zacatecas, se respira otro presente. Mejores condiciones de vida con oportunidades para todos y ni se diga en la Ciudad de México, donde hay también gente ignorante que desconoce todo de Durango: Un taxista que ocupamos nos confió: “Yo me imagino que Durango es un estado altamente industrializado, con oportunidades diversas para todos…”. Bendita ignorancia, decía mi suegra, porque nuestro estado es parte del Norte de la República, y es el más fregado. No prospera porque los duranguenses no nos lo hemos propuesto. No hemos dado los pasos necesarios para lograrlo, y cuando hemos tenido oportunidades de mejorar, ahí están los intereses políticos, como aquel de cuando la cervecería Corona intentó instalarse aquí, por un lado la cervecera que está en Zacatecas y por el otro la armadora de Silao, Guanajuato. Un gandalla político como el señor Antonio Ramírez, de infeliz memoria, se interpuso entre los trámites y puntualizó: “Si Corona quiere instalarse en Durango, primero me dan a mí otro tanto de lo que piensan invertir”. Lo mismo sucedió con General Motors y a seguir en el rezago histórico.

Saludos