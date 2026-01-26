Derrapón deja a motociclista con graves lesiones

Durango, Dgo.

Un hombre identificado como Manuel Briones, de 32 años de edad, resultó lesionado de consideración luego de sufrir un accidente cuando circulaba en motocicleta por la carretera Lerdo–Cuencamé, informaron autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero, alrededor de las 20:00 horas, cuando el motociclista se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Vento, línea 250, modelo 2024, color rojo. Por causas que aún se investigan, perdió el control de la unidad, lo que provocó que cayera sobre la cinta asfáltica.

A consecuencia del percance, Manuel Briones sufrió fractura de clavícula izquierda, fractura de cadera y múltiples contusiones, por lo que fue auxiliado por cuerpos de emergencia y trasladado para su atención médica a la Clínica No. 51 del IMSS, donde permanece bajo observación.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a los motociclistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y utilizar el equipo de protección adecuado, con el fin de prevenir accidentes de este tipo.