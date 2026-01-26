Hallaron a un varón muerto al fondo de un voladero

Otáez, Dgo.

Un adulto mayor fue encontrado muerto al fondo de un profundo voladero de la región de las quebradas de Otáez; las evidencias apuntan a que cayó accidentalmente a este mientras realizaba trabajos de pastoreo.

La persona fallecida es don Onorio Yáñez Soto, quien tenía 77 años de edad y vivía en la localidad de La Hacienda, no muy lejos de donde ocurrió la tragedia.

Según el informe, todo inició el pasado viernes 23 de enero, cuando el adulto mayor salió de casa a buscar sus vacas, que habían sido dejadas en un agostadero de la región; sin embargo, cayó la noche y no regresó a casa.

Ese mismo día su familia comenzó a buscarlo sin éxito, por lo que se solicitó apoyo de las autoridades; no fue sino hasta el domingo cuando lo encontraron junto al arroyo “Los Saucos”, por desgracia sin vida.

Todo indica que don Onorio sufrió una caída accidental hacia un voladero, lo que le habría causado una muerte instantánea; de sus restos quedó a cargo el agente del Ministerio Público, que ordenó su traslado al Servicio Médico Forense en Santiago Papasquiaro para la necropsia de ley.