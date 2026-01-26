Localizan feto abandonado en el basurero

Nombre de Dios, Dgo

Un feto fue localizado la mañana de este lunes dentro de una bolsa negra en el basurero de la localidad Gabriel Hernández (Mancinas), municipio de Nombre de Dios, lo que movilizó a corporaciones policiacas y autoridades ministeriales.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 10:00 horas se recibió el aviso por parte un pepenador del basurero, quien informó que al estar removiendo la basura, detectó bolsas de basura, al interior del tiradero. Al revisar una de ellas, se percató de la presencia de un feto.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Nombre de Dios se trasladaron al sitio, acompañados por el Agente del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales, quienes confirmaron que al interior de una bolsa negra se encontraba el producto, sin que se precisara en ese momento la edad gestacional.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del hallazgo y su traslado a la ciudad de Durango para ser ingresado al Servicio Médico Forense de Durango, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar con precisión la edad gestacional, el sexo y el tiempo aproximado de abandono, así como las causas relacionadas con el hecho.

Las autoridades iniciaron carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del caso y dar con los responsables. Se exhortó a la ciudadanía a aportar información que permita avanzar en las indagatorias.