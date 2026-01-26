Motociclista resulta gravemente lesionado tras ser embestido en carretera

Durango, Dgo.

Un hombre identificado como Maximino Cervantes Mendoza, de 31 años de edad, resultó gravemente lesionado luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, cuando circulaba en motocicleta por una carretera del municipio de Canatlán.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió la noche de ayer, alrededor de las 21:30 horas, cuando la víctima transitaba por el tramo carretero que comunica la cabecera municipal de Canatlán con la localidad de Santa Lucía, a bordo de una motocicleta marca Italika, color blanco.

En ese punto, el motociclista fue embestido por un vehículo, del cual se desconocen características, así como la identidad del conductor, ya que abandonó el lugar tras el impacto, dejando a Cervantes Mendoza tendido sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia al Hospital Regional de Canatlán; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue referido posteriormente al Hospital General 450, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue diagnosticado con politraumatismos y traumatismo craneoencefálico severo, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

Autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para dar con el paradero del conductor responsable y esclarecer las circunstancias del accidente.