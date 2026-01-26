lunes, enero 26, 2026

Obituario 26 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. Vicente Quiñónes, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. Magdalena Cruz de la Paz del Toro, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Profesor Raúl Nájera Lucero, de 68 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle Valentina Hernández #129 de colonia  División Dgo., se está velando el cuerpo del Joven Gabriel Josafat González Zamarripa,  de  24 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido se está velando el cuerpo de  la Sra. Irma Galván  Ortega, de  82 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr.  Héctor Olivas Pánuco, de  83 años, sus honras y sepelio están pendientes

