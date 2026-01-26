Pedía $7 mil por un trámite que era gratis: ex defensora pública en Durango

Durango, Dgo.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) obtuvo sentencia condenatoria contra Yareli Michelle Quirino Hernández, ex defensora pública del Poder Judicial del Estado, por el delito de cohecho, luego de comprobarse que solicitó dinero a cambio de realizar un trámite que debía ser gratuito.

De acuerdo con el comunicado oficial, un juez de control dictó una condena de dos meses de prisión, además del pago de una multa, mediante procedimiento abreviado, al acreditarse la responsabilidad penal de la ex servidora pública con las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público especializado.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvieron a la hoy sentenciada en flagrancia, evitando así una afectación directa al patrimonio de un ciudadano. Según la investigación, la ex defensora pública solicitó 7 mil pesos a cambio de realizar un trámite de libertad de una persona interna en el CERESO No. 1.

La FECCED recordó que, conforme al artículo 2 de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Durango, los servicios de defensoría son totalmente gratuitos, por lo que cualquier cobro por estos trámites constituye un delito.

Este caso, señalaron autoridades anticorrupción, refuerza la política de cero tolerancia a prácticas indebidas dentro del servicio público y busca generar confianza entre la ciudadanía, especialmente en áreas sensibles como el acceso a la justicia.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier hecho de corrupción, poniendo a disposición los siguientes canales de atención:

Durango: 618 825 51 51

Región Laguna: 871 715 43 59

Región Noroeste (Santiago Papasquiaro): 674 688 10 79

WhatsApp 24/7: 618 151 64 09

Correo electrónico: [email protected]

