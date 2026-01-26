Su hermano lo encontró sin vida en el rancho en el que trabajaba

Ocampo, Dgo.

Un joven de 22 años de edad murió en su centro de trabajo, ubicado en el municipio de Ocampo, a causa de una lesión que él mismo se provocó; su cuerpo fue localizado por su propio hermano.

El fallecido es José Ricardo, quien en vida tenía su domicilio en la localidad conocida como “La Sosa”, en el municipio vecino de San Bernardo.

La información disponible indica que su hermano Octaviano, quien trabajaba en el mismo rancho (La Ciénega) despertó el domingo poco antes del amanecer y le extrañó no ver a su hermano en su cama.

Ante ello decidió buscarlo por todo el lugar y lo encontró inconsciente en las caballerizas del lugar e intentó brindarle primeros auxilios, pero para ese momento ya no tenía signos vitales.

El joven avisó a su patrón y este notificó a las autoridades, que legaron poco después para los procedimientos de rigor. Con José Ricardo, suman 10 muertes por autolesión en el 2026.

Es de recordar que el 911 brinda apoyo en todo el estado a cualquier persona que se encuentre en alguna crisis emocional.