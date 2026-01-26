Vieron una casa abierta, se metieron a robar

Durango, Dgo.

Un par de sujetos fueron detenidos luego de robar en un domicilio de la zona oriente de la ciudad; los individuos entraron a una casa cuya puerta vieron abierta, pero su dueña, que estaba con su vecina, se dio cuenta y acabaron arrestados.

Los asegurados son Rogelio G., de 34 años de edad, y Diego Alberto C., de 23, vecinos del fraccionamiento Pirineos y Bugambilias III, respectivamente.

El acto delictivo ocurrió justo en este segundo asentamiento cuando, al caminar por la calle Flor de Jacaranda, los tipos notaron que una puerta estaba abierta y que no se veía nadie dentro de la casa.

Eso los llevó a ingresar y, una vez dentro, tomaron una computadora tipo laptop y una tableta electrónica; luego se dirigieron a la salida, pero en ese momento llegaba la dueña, que había ido a la casa de su vecina.

Entre la fémina y un amigo que estaba de visita lograron retener a los dos individuos, que fueron asegurados por policías municipales que pasaron instantes después y notaron lo que ocurría.

Tanto Rogelio como Diego Alberto fueron entregados en la Fiscalía General del Estado para los procedimientos de rigor.