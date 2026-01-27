Detectaron graves fallas en una gasera tras una serie de denuncias

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Una gasera ubicada en el municipio de Santiago Papasquiaro fue clausurada por graves irregularidades detectadas por inspectores de Protección Civil que, según informaron, acudieron al lugar tras una serie de denuncias ciudadanas.

Se trata de una planta perteneciente a la empresa Gas Alianza, en la que el personal encontró daños en las instalaciones, por lo que fue necesaria su clausura.

De acuerdo a lo informado por la Dirección Municipal de Protección Civil de dicha demarcación, las irregularidades encontradas son en “materia de seguridad”, por lo que se procedió al cierre temporal.

Dicha medida, relata el comunicado oficial, fue avalada por el Juzgado Administrativo Municipal y se mantendrá en lo que se atienden las necesidades específicas del lugar.

La propia Dirección de Protección Civil se coordinará con la gasera para que subsane las necesidades y no abrirá de nuevo hasta que haya garantía plena de seguridad.