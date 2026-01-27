El “Meny” le prende fuego a una motocicleta sin motivo alguno

Durango, Dgo

Durante la madrugada de este martes 27 de enero de 2026, se registró un caso de daños materiales, luego de que un sujeto presuntamente incendiara de manera intencional una motocicleta, sin que existiera conflicto previo con la propietaria.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:30 horas, en la colonia San Carlos, entre las calles San José, donde se recibió el reporte al número de emergencias 911 por el incendio de una motocicleta.

La reportante fue Bárbara, de 20 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Geraldine, quien manifestó a las autoridades que un individuo a quien únicamente conoce como Manuel, apodado “Meny”, arribó al lugar y prendió fuego a su motocicleta sin razón aparente, ya que —según refirió— no existe problema alguno ni antecedente de conflicto entre ambos.

La unidad afectada es una motocicleta marca Vento, modelo 2026, color azul con negro, la cual no portaba placas de circulación. Tras provocar el incendio, el presunto responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, aseguraron el área y orientaron a la afectada para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la investigación y se deslinden responsabilidades.

Las autoridades continúan con las indagatorias para dar con el paradero del señalado.