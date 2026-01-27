Insólito robo en tienda Oxxo: se llevaron 60 pesos

Durango, Dgo.

La noche del domingo 26 de enero de 2026, se registró un robo a casa negocio sin violencia en una tienda de conveniencia Oxxo, ubicada en la Prolongación Nazas s/n, en la colonia Valle del Guadiana.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 20:30 horas se activaron las alarmas silenciosas conectadas al C5, lo que alertó a las autoridades sobre un presunto robo en la tienda de autoservicio. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con la reportante, una empleada del establecimiento de 53 años de edad.

La trabajadora señaló que dos hombres ingresaron al negocio; uno vestía pantalón de mezclilla y chamarra roja, mientras que el segundo portaba chamarra negra y pantalón de mezclilla. Los sujetos tomaron dos chocolates y algunos chicles, retirándose del lugar sin realizar pago alguno.

El monto de lo sustraído fue estimado en aproximadamente 60 pesos, sin que se registraran daños ni amenazas contra el personal. Tras los hechos, se procedió a revisar el sistema de videovigilancia con el objetivo de identificar a los presuntos responsables.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y orientaron a la parte afectada para los trámites correspondientes, mientras continúan las indagatorias para ubicar a los involucrados.