Instructor de gimnasio es detenido por robar zinc en Chedraui

Un hombre identificado como Miguel Ángel, de 51 años de edad, quien se desempeña como instructor de gimnasio, fue detenido la mañana de este martes por su presunta responsabilidad en el robo de mercancía al interior de una tienda Chedraui, ubicada al sur de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas en el establecimiento localizado sobre Madre Teresa de Calcuta, sin número, en la colonia El Refugio, como referencia Chedraui Domingo Arrieta, entre las calles Batallón de San Juan Patricio.

El jefe de seguridad del comercio solicitó el apoyo de las autoridades luego de retener al presunto responsable, quien fue sorprendido rebasando las cajas de cobro sin pagar. Durante la inspección preventiva, se le localizaron dos tubos de magnesio de zinc con jengibre, ocultos en la bolsa de su chamarra, con un valor aproximado de 200 pesos en conjunto.

Tras asegurar la mercancía, los elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención del individuo, informándole el motivo de su aseguramiento y dándole lectura de sus derechos, para posteriormente trasladarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se determinará su situación legal conforme a derecho.