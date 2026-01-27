Mecánico arreglaba un auto y quedó atrapado entre dos vehículos

Durango, Dgo.

Un mecánico resultó lesionado la mañana de este martes luego de quedar prensado entre dos vehículos mientras realizaba labores de reparación en un taller ubicado en la colonia Ciudad Industrial, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas sobre el bulevar Francisco Villa, casi esquina con bulevar del Sol. El hecho fue reportado al 911 por Francisco, también mecánico, quien señaló que uno de sus compañeros quedó atrapado cuando un vehículo se movió de manera accidental.

El lesionado fue identificado como Juan de Dios, de 49 años de edad, quien se encontraba recostado realizando reparaciones a un automóvil, cuando otro vehículo fue maniobrado dentro del taller, quedando atrapado entre ambas unidades, principalmente a la altura de las piernas. Al percatarse de lo ocurrido, los compañeros retiraron de inmediato los vehículos, sin embargo, el afectado manifestó no poder mover las extremidades inferiores, por lo que solicitaron auxilio de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Tras una valoración inicial, se determinó su traslado al Hospital General 450 para una revisión médica especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Autoridades tomaron conocimiento del hecho y no se reportaron personas detenidas. El estado de salud del mecánico quedó sujeto a valoración médica, mientras se reiteró el llamado a extremar medidas de seguridad al interior de talleres mecánicos para evitar accidentes laborales.