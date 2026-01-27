Murió al volcar en un camino de terracería; iba en una Cherokee

Ocampo, Dgo.

Un adulto mayor murió en territorio del municipio de Ocampo al ser víctima de una volcadura; según el informe, había ido de compras a dicha demarcación desde una localidad rural cercana.

La persona fallecida es el señor Jesús Holguín García, quien tenía 72 años de edad y era originario del Ejido Graciano Sánchez, también conocido como El Tanque, ubicado en la misma municipalidad en la que ocurrió la tragedia.

Los datos disponibles indican que, el lunes, saló de su casa con la intención de realizar algunas compras en la localidad de Las Nieves a bordo de su camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2001.

Sin embargo, por causas no precisadas, perdió el control de esta a la altura de un rancho conocido como “La Montaña”, sobre la terracería que conduce a su lugar de origen.

Lugareños se dieron cuenta y, al reconocer a la víctima, notificaron tanto a las autoridades como a su familia, que llegaron poco después, cuando ya nada se podía hacer por el adulto mayor.

Los restos del fallecido quedaron a cargo del agente del Ministerio Público, que ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.