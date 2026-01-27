Obituario 27 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. Magdalena Cruz de la Paz del Toro, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Sr. Rodolfo Álvarez Durán, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Profesor Raúl Nájera Lucero, de 68 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. Magdalena Calderón Ortiz, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Gerardo Torres Cano, de 31 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle Valentina Hernández #129 de colonia División Dgo., se está velando el cuerpo del Joven Gabriel Josafat González Zamarripa, de 24 años, sus honras y sepelio están pendientes