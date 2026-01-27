Quiso matar a José a balazos, pero una bala perdida le quitó la vida a doña María

Gómez Palacio, Dgo.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo sentencia condenatoria contra Emmanuel Guillermo Cobián Reynoso, responsable de homicidio calificado en agravio de María Magdalena Miranda Pizarro, así como de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de José Eduardo Gallardo Solano, a quien pretendía privar de la vida.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025, alrededor de las 18:00 horas, en el cruce de las calles Nicasio Chávez y Golondrinas, en la colonia Héctor Mayagoitia, del municipio de Gómez Palacio.

Ese día, Emmanuel Guillermo, en compañía de Francisco Edén “N”, arribó al sitio a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic, color guinda, donde se encontraba José Eduardo Gallardo Solano. Al descender de la unidad, Francisco Edén sacó de una maleta un arma larga y realizó varias detonaciones dirigidas contra José Eduardo, causándole lesiones de consideración.

Durante el ataque, una de las balas alcanzó a María Magdalena Miranda Pizarro, quien transitaba por el lugar y no tenía relación con el conflicto, mientras que Emmanuel Guillermo grababa la agresión con su teléfono celular. Tras los disparos, ambos agresores se dieron a la fuga.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica No. 46 del IMSS, donde, pese a los esfuerzos médicos, María Magdalena perdió la vida. Ante ello, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente, logrando identificar y detener a los presuntos responsables mediante órdenes de aprehensión.

Finalmente, mediante procedimiento abreviado, el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria contra Emmanuel Guillermo Cobián Reynoso, imponiéndole 23 años, 9 meses y 17 días de prisión, además del pago de una multa de 193 mil 639 pesos y la reparación del daño por 1 millón 417 mil 158 pesos.

En tanto, Francisco Edén “N” permanece recluido en el Centro de Reinserción Social No. 1, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en espera de que se lleve a cabo su audiencia de sentencia en los próximos días.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de procurar justicia y combatir los delitos de alto impacto, a fin de garantizar la seguridad y la integridad de la población duranguense.