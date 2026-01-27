Salió a trabajar y ladrones aprovecharon para robar más de 20 mil pesos de su vivienda

Durango, Dgo.

Sujetos desconocidos perpetraron un robo a casa habitación la noche del domingo 26 de enero, en un domicilio ubicado en la calle Flor de María, de la colonia Valle Verde, sin que hasta el momento haya personas detenidas.

De acuerdo con el reporte emitido a las autoridades alrededor de las 22:30 horas, la afectada, Brenda Yadira, de 28 años de edad, señaló que salió de su domicilio para acudir a trabajar y regresó pasadas las 20:00 horas, momento en el que notó una situación irregular.

Al llegar, la mujer se percató de que la luz de su vivienda se encontraba encendida y, al revisar la puerta principal, observó que la chapa estaba rota. Al ingresar, confirmó que había sido víctima de un robo.

Entre los objetos sustraídos se encuentran un Xbox, una laptop marca Acer color azul, joyería diversa, incluyendo anillos de matrimonio, un reloj Armani, así como dinero en efectivo, estimado en aproximadamente 15 mil pesos, lo que eleva el monto total del robo a más de 20 mil pesos.

La afectada indicó que, al revisar las cámaras de videovigilancia, se observó un taxi sospechoso que pasó en repetidas ocasiones frente al domicilio, presuntamente durante el lapso comprendido alrededor de las 13:15 horas.