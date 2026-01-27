Sheinbaum impulsa modernización histórica de hospitales en México

Ciudad de México, 27 de enero de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión histórica de 11 mil 257 millones de pesos para la adquisición de 816 equipos médicos de alta tecnología, con el objetivo de elevar la calidad de la atención en los hospitales públicos del país y garantizar el acceso igualitario a servicios de salud de primer nivel.

Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal subrayó que esta compra responde a la obligación del Estado de contar con hospitales públicos al más alto nivel. “Durante mucho tiempo, este tipo de equipos solo existía en hospitales privados; hoy es un derecho que estén disponibles para todas y todos”, afirmó.

Del total de equipos adquiridos, 341 serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 237 al IMSS Bienestar en las 24 entidades federalizadas; 178 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 41 a los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 19 a los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad.

La Presidenta recordó que, de manera paralela, en 2026 se invertirán 45 mil 675 mdp para la construcción de 24 hospitales en todo el país, además de la creación de 10 mil camas adicionales, lo que contrasta con las 4.3 mil camas generadas durante el periodo neoliberal.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la compra incluye 25 aceleradores lineales para tratamiento de cáncer; 238 tomógrafos; 38 resonadores magnéticos; cinco equipos PET-CT; 500 mastógrafos y 10 equipos especializados, como angiógrafos, gammacámaras y sistemas de braquiterapia.

En el desglose, destacó que los 500 mastógrafos implican una inversión de mil 682 mdp, mientras que los 238 tomógrafos representarán 4 mil 753 mdp y las 38 resonancias magnéticas, mil 379 mdp. Los aceleradores lineales tendrán un costo de 2 mil 590 mdp, y otros 15 equipos especializados sumarán 852 mdp.

Se informó que la adjudicación se realizará en los próximos dos meses mediante un nuevo modelo de compra directa con fabricantes, lo que permitirá mejores condiciones de precio, eficiencia y garantías.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que en 2025 la institución realizó la mayor compra de equipo médico de su historia, logrando ahorros de hasta 45.5 % gracias al nuevo esquema de adquisición. En tanto, el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, adelantó que en 2026 se impulsarán 241 frentes de obra para ampliar consultorios, clínicas y hospitales.

Finalmente, el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, resaltó que el programa La Clínica es Nuestra ha fortalecido el primer nivel de atención con inversiones superiores a 4 mil 600 mdp, beneficiando a más de 8 mil unidades médicas en todo el país.

Con esta estrategia integral, el Gobierno de México busca cerrar brechas en el acceso a la salud, modernizar la infraestructura hospitalaria y asegurar atención médica digna y oportuna para la población.