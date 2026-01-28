Ayudó a grabar un asesinato en la Héctor Mayagoitia

Durango, Dgo.

Un sujeto señalado como cómplice de un asesinato ocurrido en el municipio de Gómez Palacio, que incluso grabó con su teléfono celular, fue sentenciado a 23 años de cárcel. En el ataque, sin embargo, quien murió fue una mujer que nada tenía que ver, pues a quien le dispararon sobrevivió.

Se trata de Emmanuel Guillermo Cobián Reynoso, quien fue sentenciado por su complicidad en el asesinato de la señora María Magdalena Miranda Pizarro y las lesiones de José Eduardo Gallardo Solano.

El atacante directo fue el ya detenido (pero aún no sentenciado) Francisco Edén, un amigo de Emmanuel que, por razones no expuestas, decidió asesinar a José Eduardo.

El 14 de agosto de 2025, Francisco y Emmanuel acudieron en un Chevrolet Sonic a la colonia Héctor Mayagoitia de Gómez Palacio a sabiendas de que ahí estaba su víctima, José Eduardo.

Mientras Emmanuel grababa con su teléfono, Francisco Edén usó un arma larga para dispararle y le causó lesiones graves; sin embargo, lo hospitalizaron y sobrevivió con secuelas.

Quien sí perdió la vida fue la señora María Magdalena, que pasaba por el lugar y fue herida sin que los disparos estuvieran dirigidos a ella.

Los dos atacantes huyeron, pero se les identificó y se les detuvo; de momento, solo Emmanuel Guillermo está sentenciado y pasará 23 años, 9 meses y 7 días preso, además de pagar una multa de 193 mil pesos y 1 millón 417 por reparación del daño.

Mientras que Francisco Edén ya fue vinculado a proceso y se espera la ausencia de sentencia en días próximos.