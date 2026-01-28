Durango mantiene bajo desempeño en la compra de autos nuevos, pese a leve crecimiento

Durango, Dgo

Durango continúa entre las entidades con menor dinamismo en la adquisición de vehículos nuevos, a pesar de haber registrado un crecimiento marginal del 1.2 por ciento, de acuerdo con cifras recientes dadas a conocer en un video informativo que retoma datos previamente compartidos en una tarjeta informativa.

En el material se destaca que, aunque existe una ligera variación positiva en comparación con periodos anteriores, el avance resulta insuficiente para revertir la posición rezagada que mantiene Durango dentro del mercado automotriz nacional. La entidad sigue colocándose entre las más débiles en cuanto a volumen de compra de unidades nuevas.

El análisis señala que este comportamiento refleja las condiciones económicas locales, marcadas por un crecimiento limitado, cautela en el consumo y un menor poder adquisitivo de las familias, factores que inciden directamente en decisiones de compra de bienes de alto valor como los automóviles.

Asimismo, se subraya que el crecimiento observado es considerado “tímido”, ya que no logra compensar la caída o el estancamiento acumulado en periodos anteriores, ni generar un repunte significativo en las agencias automotrices del estado.

Especialistas y representantes del sector han advertido que, de no mejorar el entorno económico y el acceso al financiamiento, Durango podría mantener esta tendencia de bajo desempeño en el mercado de autos nuevos durante los próximos meses.