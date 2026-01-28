Marcas chinas ganan terreno y el mercado automotriz modera expectativas para 2026

Durango, dgo

Durante una entrevista reciente sobre el panorama del sector automotriz en México, se revelaron datos clave que reflejan la transformación y los retos que enfrenta la industria rumbo a 2026.

Uno de los puntos más relevantes es el crecimiento de las marcas chinas, que ya representan el 18 por ciento del mercado nacional, consolidándose como un actor importante dentro de la oferta vehicular del país. Este avance ha sido impulsado principalmente por precios competitivos, mayor equipamiento y una rápida expansión de su red de distribución.

Otro tema central fue el auge de los vehículos eléctricos, segmento que continúa ganando interés entre los consumidores mexicanos. Si bien su participación aún es limitada frente a los autos de combustión interna, la tendencia apunta a un crecimiento sostenido, especialmente en zonas urbanas y entre compradores que buscan reducir costos de operación y emisiones.

En cuanto a las expectativas de venta, el panorama se mantiene cauteloso. De acuerdo con lo expuesto en la entrevista, la proyección para 2026 indica que las ventas de vehículos nuevos no superarán el millón 600 mil unidades, reflejando un mercado que avanza con prudencia ante factores económicos, financiamiento y cambios en las preferencias del consumidor.

Estos datos confirman que el sector automotriz mexicano atraviesa una etapa de ajuste, marcada por una mayor competencia internacional, la transición tecnológica y un crecimiento moderado en las ventas.