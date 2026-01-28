Obituario 28 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Sr. Martín Alejandro Vargas Giacoman, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. Magdalena Calderón Ortiz, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo de la Sra. Andrea Aranda Ibarra, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Sr. Rodolfo Álvarez Durán, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Carlos Castañeda Martínez, de 65 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Ad Regnum Dei se está velando el cuerpo de la Sra. Imelda Gómez Robledo, de 64 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. De los Ángeles Becerra Macías, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Humanitas se está velando el cuerpo del Sr. Enrique Vázquez, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Fidem está velando el cuerpo del Sr. Felipe Álvarez Ramírez, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica A se está velando el cuerpo de la Sra. María Verónica Sánchez Rodríguez, de 52 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES HERNANDEZ (CENTRO)

En sala 1 se está velando el cuerpo del Sr. Carmelo Reyes Moreno, de 62 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En Calle Zacatecas #1201 de colonia Morga se está velando el cuerpo de la Sra. Rosa María Morales González, de 67 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de Melquizedeq Avidan Gómez Espinoza, de 30 años, sus honras y sepelio están pendientes