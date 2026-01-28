Persisten extorsiones telefónicas a comercios

Canaco, sin reportes de casos consumados en la capital

Durango, Dgo

Persisten los intentos de extorsión a negociaciones de la capital, donde por medio que de llamadas los delincuentes buscan sacar provecho económico, por lo que continuamente se alerta a los comerciantes para evitar afectaciones, dio a conocer el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en la entidad, Sergio Sánchez.

Señaló que en lo que va del año no se ha tenido reporte de casos consumados entre socios a la Canaco, por lo que constantemente se realizan acciones de difusión y concientización para prevenir que puedan confundirlos y caer en estas tácticas psicológicas.

Dijo que como dirigente se tiene coordinación con la Fiscalía General del Estado y con las diversas corporaciones de Seguridad para estar al tanto de las nuevas modalidades que existen para cometer este tipo de delito, información que se replica en los afiliados para que no tengan problemas.

Pese a que se tiene bastante información del tema, reconoció que ha sabido de familias o personas que caen en el engaño, los cuales afortunadamente han sido muy pocos.

Y es que el comercio de Durango, especialmente empresas familiares y negocios en la periferia, son el primer blanco de quienes buscan extorsionar, por lo que Canaco acerca herramientas para protegerse.

Subrayó que la extorsión es el delito que más ha crecido en los últimos años, e hizo un llamado a no contestar números desconocidos y a denunciar cualquier intento de extorsión al 089.

Cabe recordar que corporaciones policiacas recomiendan que ante cualquier llamada sospechosa relacionada con supuestos grupos delictivos, paquetes, depósitos o entregas, los ciudadanos cuelguen de inmediato para evitar caer en engaños o ser presionados.

Así como no continuar conversaciones y cortar la comunicación para eliminar cualquier posibilidad de avance en la extorsión.

La mayoría de las llamadas se realizan de teléfonos que tienen lada de larga distancia, por lo que se espera que conforme avance el padrón que regula las líneas de teléfonos celulares disminuya el número de este tipo de ilícitos.