Presas de Durango se mantienen al 50.3 % de su capacidad total

Durango, Dgo.

El sistema de presas de Durango registra un almacenamiento total de 1,970.7 millones de metros cúbicos, lo que representa 50.3 por ciento de su capacidad global, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido este miércoles.

Según el Aviso No. 028 de la Subdirección Técnica de Conagua, la capacidad total de las principales presas del estado es de 3,911.4 millones de metros cúbicos, sin que hasta el momento se reporten derrames, mientras que la extracción total se mantiene en 3.449 metros cúbicos por segundo, principalmente para uso agrícola y abastecimiento .

Entre los embalses con mayor nivel de llenado destacan la presa Francisco Villa, que se encuentra prácticamente llena con 99.8 %, así como Peña del Águila con 99.0 %, Caboraca con 96.7 %, Guadalupe Victoria con 92.0 % y Santiago Bayacora, que alcanza 97.1 % de su capacidad, todas consideradas estratégicas para el abastecimiento urbano y agrícola .

En contraste, la presa Villa Hidalgo es la que presenta el menor nivel de almacenamiento, con apenas 32.7 %, seguida de San Gabriel, que reporta 40.7 %, situación que continúa bajo monitoreo por parte de las autoridades hidráulicas, especialmente ante la ausencia de lluvias en la entidad .

El informe también confirma que no se registraron precipitaciones en las principales cuencas del estado durante el último corte, lo que ha mantenido sin variaciones significativas los volúmenes almacenados en los embalses de Durango .

La Conagua señaló que, aunque los niveles actuales permiten garantizar el abasto en el corto plazo, será fundamental la presencia de lluvias en los próximos meses para asegurar el suministro durante el ciclo agrícola y el consumo humano en la temporada de estiaje.